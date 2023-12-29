В Красноярске и Норильске пройдут концерты оркестра musicAeterna

Выступления запланировали на февраль 2024 года

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Оркестр musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса в феврале 2024 года даст концерты в Красноярске и Норильске. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской филармонии.

Организатор концертов - Красноярская краевая филармония при поддержке компании "Норникель".

"С 12 по 19 февраля оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса даст серию концертов в Красноярском крае. Один из самых востребованных российских коллективов представит симфонические программы сочинений русских композиторов в Красноярске и Норильске", - говорится в сообщении.

Начнется концертный тур в Норильске 12 февраля. Там оркестр выступит на сцене самого северного театра в мире - Заполярного театра драмы имени В. Маяковского. 17 февраля выступит ансамбль солистов оркестра musicAeterna в конгресс-холле Сибирского федерального университета. 18 и 19 февраля оркестр musicAeterna под управлением Курентзиса даст концерты на сцене Большого зала Красноярской филармонии. Там будут представлены произведения русской симфонической школы XIX-XX веков.

Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. В коллективе - музыканты из 12 стран и 20 городов России. В репертуар musicAeterna входят шедевры старинной музыки, знаковые сочинения XIX-XX веков и экспериментальные работы современных композиторов.