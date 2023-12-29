"Дом Шварца" издал первую открытку с изображением дореволюционного новогоднего Майкопа

Все открытки из первого тиража будут подарены волонтерам и благотворителям проекта "Дом Шварца"

МАЙКОП, 29 декабря. /ТАСС/. Первая открытка с изображением новогоднего Майкопа в стиле исторической реконструкции издана в преддверии праздника по инициативе АНО "Дом Шварца". Проект по изданию видовых открыток с изображением сохранившихся исторических зданий позволит жителям региона и туристам прикоснуться к истории Майкопа, сообщила ТАСС директор АНО "Дом Шварца" Надежда Суховая.

"В преддверии Нового года мы запустили проект по изданию видовых открыток с изображением Майкопа в стиле исторической реконструкции. Идею подсказали дневники [Евгения] Шварца - его воспоминания детства и юности, проведенные в Майкопе, которые можно с полным правом назвать энциклопедией городской жизни начала ХХ века. В Майкопе сохранилось дореволюционные здания, есть их исторические фотографии, но практически нет иллюстраций, отражающих жизнь города того периода. Мы решили восполнить этот пробел и попробовать воссоздать в открытках так называемую историю повседневности дореволюционного Майкопа. Первая открытка посвящена Новому году", - сказала она.

На изданной тиражом в 100 экземпляров открытке изображен дом городского головы Зинковецкого. В начале ХХ века это было одно из самых притягательных для майкопчан в предпраздничные дни зданий: на втором этаже проходили городские балы, маскарады, а нижние этажи арендовали дорогие магазины. В центре открытки - дама с девочкой, которая держит в руках сундучок с конфетами фабрики Абрикосовых.

"Открытку нарисовала молодая талантливая художница - магистрантка Института искусств Адыгейского государственного университета Екатерина Несветайло, победительница международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ в номинации "Иллюстрации". На наш взгляд, ей максимально удалось передать дух ушедшей эпохи. В наших планах - создать серию открыток в стиле исторической реконструкции о жизни дореволюционного Майкопа, которая будет выполнена в стилистике открытых писем - почтовых открыток конца XIX - начала XX века. Это позволит майкопчанами гостям республики познакомиться с интересной историей нашего прекрасного города", - пояснила директор "Дома Шварца".

Она добавила, что все открытки из первого тиража будут подарены волонтерам и благотворителям проекта "Дом Шварца".

О проекте

Проект "Дом Шварца", который возглавляет внучка Шварца Мария Крыжановская, создан в Майкопе в 2020 году. Он нацелен на создание в городе, где прошло детство и юность Шварца, единственного в России культурного центра драматурга и сказочника.

Семья Шварцев в 1902 году приехала в Майкоп, куда после полугодичного ареста по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани под гласный надзор полиции был сослан отец писателя Лев Борисович. Будущему драматургу было тогда чуть более пяти лет. После окончания реального училища в 1913 году Евгений Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет. В центре города сохранился дом, где жила его семья, в котором в будущем планируется создать культурный центр Евгения Шварца и единственный в России музей писателя.