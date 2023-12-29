Киркорова не лишат звания народного артиста РФ после участия в "голой вечеринке"

Гражданина можно лишить награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в Минкультуры

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста РФ из-за участия в "голой вечеринке" артистки и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщили ТАСС в Минкультуры.

"В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 07.09.2010 №1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился с соответствующим заявлением в Минкультуры. По его словам, участие артиста в вечеринке Ивлеевой порочат и дискредитируют "это высокое звание".

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Филиппа Киркорова мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.

В сети вечеринка вызвала неодобрение. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в нескольких материалах с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Ивлеева записала видеообращение с извинениями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации. Лефортовский суд счел, что мероприятие было направлено на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также свои извинения принес Киркоров, он заявил, что не знал о характере вечеринки Ивлеевой. Позже свои обращения опубликовали исполнители Дима Билан и Лолита.