В Воронеже на место уволенного из-за СВО худрука Камерного театра назначен ректор вуза

Народный артист РФ Сергей Карпов работает в сфере культуры 47 лет

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Камерного театра в Воронеже стал и.о. ректора Воронежского государственного института искусств, народный артист РФ Сергей Карпов, он сменил в театре уволенного из-за отношения к специальной военной операции (СВО) Михаила Бычкова. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства Воронежской области.

"Народный артист России Сергей Карпов назначен новым художественным руководителем Воронежского Камерного театра. Сергей Викторович работает в сфере культуры 47 лет. Его колоссальный опыт и профессионализм принесут новый импульс развитию театрального искусства региона", - говорится в сообщении.

С 2021 года Карпов исполняет обязанности ректора Воронежского государственного института искусств. С 1976 года он является актером Воронежского академического театра драмы им. Кольцова, с 2005 по 2010 годы избирался депутатом гордумы Воронежа, с 2011 по 2021 годы работал в Воронеже директором Дворца творчества детей и молодежи. В 2004 году удостоен звания "Народный артист Российской Федерации".

Об увольнении художественного руководителя Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова 21 ноября сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. 23 ноября труппа написала обращение в администрацию президента России, Минкультуры РФ и к воронежскому губернатору Александру Гусеву с просьбой восстановить в должности Бычкова, который создал театр в 1993 году и возглавлял его на протяжении 30 лет. А 24 ноября три ведущие актрисы Камерного театра в Воронеже - Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина - в знак протеста против увольнения Бычкова заявили, что покидают труппу.

По данным пресс-службы министерства культуры региона, Бычков на прощальной встрече с коллективом театра якобы подчеркнул, что 24 февраля 2022 года с другими ведущими деятелями российского театра подписал письмо с призывом остановить военные действия. По мнению руководителя Министерства культуры Воронежской области Марии Мазур, Бычков фактически высказался против политики Российской Федерации, за это время не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к СВО.