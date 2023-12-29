В России в 2024 году пройдут 110 международных кинофестивалей

Показ фильмов на включенном в перечень кинофестивале может проводиться без прокатных удостоверений при соблюдении условий, предусмотренных статьей 5.1 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ утвердило перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей 2024 года. В список вошло 110 киномероприятий, сообщается на сайте министерства.

"В Минкультуры России утвердили перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей 2024 года. В перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей вошло 110 киномероприятий", - говорится в сообщении.

Так, согласно приказу министерства, Международный молодежный кинофестиваль "Мы" пройдет 18-24 ноября в Москве, 9-й Международный кинофестиваль стран БРИКС - 19-23 апреля (Москва), XVIII Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов" - 25 октября - 5 ноября (Москва), XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" - 21-26 марта (Ханты-Мансийск, Сургут), XXIV Международный кинофестиваль студенческих фильмов "Питеркит" пройдет с 17 по 21 октября (первый этап) и с 22 по 26 ноября (второй этап) в Санкт-Петербурге. Также запланированы Международный фестиваль "Аура" - 12-18 мая (Сочи, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург), XVI Международный кинофестиваль "Северный характер" - 11-17 ноября (Мурманск), Международный Хабаровский кинофестиваль - 20-23 июня (Хабаровск), Международный кинофестиваль Unknown Film Festival - 21-23 июня (Екатеринбург).

Показ фильмов на кинофестивале, включенном в перечень, может проводиться без прокатных удостоверений при соблюдении условий, предусмотренных статьей 5.1 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".