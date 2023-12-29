Число гостей музея-заповедника С. В. Рахманинова под Тамбовом за год выросло в 1,5 раза

Музей посетили 300 тыс. человек

ТАСС, 29 декабря. Музей-заповедник С. В. Рахманинова "Ивановка" в Тамбовской области в 2023 году посетили около 300 тыс. гостей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В этом году музей-заповедник посетили около 300 тыс. человек, а в прошлом году мы приняли около 200 тыс. гостей", - отметили в пресс-службе.

Также в "Ивановке" увеличилось и количество проведенных экскурсий - с 4 до 5 тыс. Для посетителей подготовили около 1 тыс. мероприятий, в 2022 году их было более 600.

В 2023 году музей-заповедник представил программу празднования 150-летия Сергея Рахманинова. Передвижные выставки открывались в Москве, Краснодаре, Тамбове. Фестиваль "Весь Рахманинов", который прошел в июле в Тамбовской области, стал главным культурным событием Года Рахманинова.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. В 1968 году приняли решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал работу в 1982 году. В 1987 году Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем получил статус заповедника.