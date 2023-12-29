В музее-заповеднике "Петергоф" назначили генерального директора

Им стал Роман Ковриков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков официально возглавил музей. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

"Директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова сообщила о назначении генерального директора музея-заповедника "Петергоф". Им стал Роман Ковриков, с 2022 года временно исполнявший обязанности генерального директора", - говорится в сообщении министерства.

Ковриков начал музейную карьеру в 2000 году в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", там он участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца. С 2010 года Ковриков работал в музее "Петергоф" под руководством Елены Кальницкой, возглавлял службу приема и обслуживания посетителей, с 2014 года - в должности заместителя генерального директора по культурно-просветительской работе.

Важным направлением работы нового директора является организация в "Петергофе" работы с посетителями и проведение культурных событий.