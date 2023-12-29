В Кирове дом-музей Салтыкова-Щедрина откроют после реставрации к лету 2024 года

Интерьерный комплекс дома-музея временно открыт на улице Спасской, 6

КИРОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Расположенный в центре Кирова дом-музей Салтыкова-Щедрина откроет двери после реставрации к лету 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Губернатор Александр Соколов проверил ход реставрационных работ в Доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина. Дом-музей откроет двери к лету 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, дом реставрируют к юбилею Кирова, который будет отмечаться в 2024 году.

"Здание располагается на пересечении основных туристических маршрутов в историческом центре Кирова. Здесь Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин прожил семь лет. Дом неплохо сохранился до наших дней, накануне 650-летнего юбилея Кирова приводим его в порядок. Реставрационные работы начались в сентябре, и за несколько месяцев удалось выполнить серьезный объем работ", - цитирует пресс-служба губернатора.

Интерьерный комплекс дома-музея М. Е. Салтыкова-Щедрина временно открыт на улице Спасской, 6, в главном здании областного краеведческого музея.

Ранее власти Кировской области сообщили, что рассчитывают отреставрировать семь объектов культурного наследия, включая детскую филармонию и здание Дома-музея А. С. Грина, к началу празднования 650-летия Кирова в 2024 году. В этом году специалисты завершили реставрацию "Приказной избы" и исторического здания, в котором жил основоположник космонавтики Константин Циолковский. Кроме того, фактически завершены реставрационные работы в особняке Репина, ремонт которого длится несколько лет.