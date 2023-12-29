В Пскове открылась выставка об истории городских купеческих палат XVII века

На ней представили коллажи с изображением палат в разное время, а также реконструкцию системы канализации

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли первую выставку, посвященную истории одного из самых древних гражданских зданий Пскова - жилым и промышленным купеческим палатам XVII века. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Мы открыли уникальную и очень важную выставку "Жилые и промышленные палаты купца Сергея Поганкина". Представлены коллажи с редчайшими изображением палат в разное время: это чертежи и рисунки Сляднева и Годовикова, созданные в 1857 году. Представлена также реконструкция системы канализации XVII века. Подобные объекты нечасто встречаются в позднесредневековом городе. Их можно встретить только в домах особ самого высокого социального статуса. В Москве сооружения такого типа известны только в палатах Московского кремля", - отметила собеседница агентства.

Она также рассказала, что в 2019 году на территории палат купца Поганкина были проведены большие археологические раскопки. Общая площадь исследований составила 811 кв. м. "В ходе работ были выявлены архитектурные объекты, связанные с палатами и относящейся ко времени их строительства и бытования. В экспозиции представлены древние элементы, связанные со строительством палат: красная черепица, оконные стекла, декоративные половые кирпичи с цветной мозаичной глазурью и прочие строительные детали", - уточнила Мельникова.

В ходе реставрации Поганкиных палат также были выявлены два помещения, которые представляют собой "выдающийся памятник санитарно-гигиенического обустройства купеческих палат эпохи Московского царства". "Это уникальная система гигиенического обеспечения самого комфортного и роскошного жилища в большом русском городе - редчайший пример подобного устройства, полностью сохранившегося с 70-80-х годов XVII века", - пояснила Мельникова.