В Москве простились с Юрием Арабовым

Более 100 человек пришли на церемонию прощания и отпевания заслуженного деятеля искусств

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания и отпевания сценариста, писателя, заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова, умершего 27 декабря на 70-м году жизни, завершилась в Москве в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Проститься с Арабовым пришли более 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в небольшом храме в Хохловском переулке, который не смог вместить всех желающих в последний раз увидеть мастера. Большинство из пришедших - студенты и выпускники мастерской Арабова из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, где он преподавал больше 30 лет. Гражданская панихида прошла без речей. Собравшиеся молились о "новопреставленном Георгии" - это имя Арабов получил при крещении.

Среди пришедших проститься со сценаристом, в частности, режиссеры Сергей Мирошниченко и Николай Лебедев, ректор ВГИКа Владимир Малышев. Проститься с Арабовым из Санкт-Петербурга приехал режиссер Александр Сокуров, вместе они работали над 12 его картинами. Многолетнее сотрудничество Сокурова и Арабова принесло последнему приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий (фильм "Молох", 1999 год).

Арабов был для Сокурова не просто постоянным соавтором на протяжении долгого времени, но и другом, с которым, как он ранее сказал ТАСС, связана его "кинематографическая и профессиональная молодость". Все работы, созданные совместно с Арабовым, Сокуров назвал важными и дорогими для него.

Арабова похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище в Москве.

О сценаристе

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом "Одинокий голос человека" (1978, вышел на экраны в 1987). Арабов был постоянным соавтором Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых, в частности, картины "Телец", "Солнце", "Фауст", "Молох".

Всего Арабов написал сценарии к более чем 30 проектам, также работал над фильмами "Юрьев день" режиссера Кирилла Серебренникова, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, сериалом "Доктор Живаго" Александра Прошкина, мультфильмом "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского и другими. Одна из последних работ Арабова в кино - экранизация романа "Авиатор" писателя Евгения Водолазкина.

Арабов - автор романов "Биг-бит", "Флагелланты", "Чудо", "Столкновение с бабочкой", а также сборника кинопрозы "Солнце и другие киносценарии" и книги-эссе "Механика судеб". С 1992 года он вел мастерскую драматургии во ВГИКе, с 1994 года возглавлял кафедру кинодраматургии.