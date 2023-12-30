В Сенегале открылся музей историка Шейха Анты Диопа к 100-летию со дня его рождения

Учреждение открыли в его доме в Фанне, пишет Le Soleil

ХАРАРЕ, 30 декабря. /ТАСС/. Музей историка Шейха Анты Диопа (1923-1986) открылся в Сенегале к 100-летию со дня его рождения. Как сообщила газета Le Soleil, в научно-просветительское учреждение превращен его дом в Фанне - одном из предместий сенегальской столицы Дакар.

Выходец из аристократического рода народа волоф, Диоп прославился как историк и антрополог, открывший новый взгляд на прошлое Африки. Он одним из первых предлагал отказаться от европоцентристского подхода к оценке исторических событий и процессов. Диоп выступал за изложение прошлого Африки с точки зрения самих африканцев, был одним из горячих сторонников панафриканизма и негритюда - идей единства народов Африки и потомков вывезенных оттуда рабов, достоинств черной расы.

Диоп окончил Дакарский университет, а затем Сорбонну. Создал целостную концепцию развития африканских обществ от происхождения человечества на основе данных археологии, этнологии, палеоантропологии и лингвистики. Занимался опровержениями выдвигавшихся стереотипов отсталости Африки. В своих работах пропагандировал вклад Черного континента в развитие мировой культуры.