В Петербурге губернаторский оркестр откроет новый концертный зал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Музыкальное новоселье пройдет в последний день уходящего года в новом концертном зале города - в культурно-досуговом центре "Максим" на Ланском шоссе. В первый день здесь выступит с гала-концертом Губернаторский симфонический оркестр, сообщила пресс-служба Центра музыкальной культуры "Чайковский", в структуру которого входит этот оркестр.

"После тотальной реконструкции на месте бывшего типового кинотеатра вырос концертный зал - вместительный, удобный, уютный, имеющий все шансы стать центром притяжения для жителей Приморского, Петроградского, Выборгского районов. В программах 31 декабря и 2 января прозвучит музыка Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова и современных авторов", - рассказали в пресс-службе.

Первые концерты с этим коллективом проведет в новом зале руководитель Молодежного камерного оркестра Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии Ярослав Забояркин.

Дальнейшие планы развития концертной жизни города связаны с созданием музыкального кластера на базе Центра музыкальной культуры "Чайковский" на Думской улице, граничащей с Невским проспектом. Прилегающее к Думской башне здание с концертным залом сейчас находится на реконструкции, и уже в конце будущего года там намечено провести первые концерты.