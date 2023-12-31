МХАТ имени Горького перечислит часть выручки семьям погибших в Белгороде детей

Театр призвал коллег из других учреждений культуры присоединиться к этой инициативе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. МХАТ имени Горького перечислит часть вырученных сегодня средств семьям детей, погибших при обстреле Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал театра.

"Одной из задач этого нападения была психологическая атака - запугать, омрачить праздник, вынудить отменить новогодние мероприятия. Всем сердцем разделяя боль белгородцев, мы не отменяем спектакли: часть средств, вырученных сегодня, МХАТ Горького передаст семьям погибших детей. Мы призываем все театры страны присоединиться к нашей инициативе", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что канун Нового года - это особенное время, когда люди полны радостных надежд и ожиданий, однако именно 30 декабря по центру Белгорода был нанесен массированный удар, в результате которого погибли 24 человека, среди которых дети.

"Милосердие и солидарность - те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе! Не дадим отобрать Новый год у наших детей!" - призвали мхатовцы.