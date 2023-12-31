Михаил Боярский впервые после госпитализации вышел на сцену в Петербурге

Актер сыграл одну из главных ролей в спектакле Олега Левакова "В этом милом старом доме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский в воскресенье вышел на сцену петербургского Театра имени Ленсовета - впервые после госпитализации из-за перенесенного в конце ноября инфаркта, сообщили ТАСС в театре.

"Сегодня состоялся спектакль с участием Михаила Сергеевича. Публика встретила его овациями", - сказал собеседник агентства.

В преддверии Нового года в театре прошел показ постановки "В этом милом старом доме" с участием артиста. Боярский играет в спектакле режиссера Олега Левакова по пьесе драматурга Алексея Арбузова одну из главных ролей - Эраста Петровича. Его премьера состоялась в декабре 2019 года, она была приурочена к 70-летию Боярского.

В конце ноября Боярский перенес инфаркт и попал в Мариинскую больницу, его выписали 4 декабря. Несколько запланированных на первую половину этого месяца спектаклей с его участием в Театре имени Ленсовета были заменены.

28 декабря ТАСС сообщал, что Боярский проходил обследование в одном из стационаров Санкт-Петербурга.