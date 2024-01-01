В Новосибирской области планируют создать серию мультфильмов об известных сибиряках

Среди героев - архитектор Андрей Крячков, писатель Михаил Щукин и советский летчик-ас Захар Сорокин

НОВОСИБИРСК, 1 января. /ТАСС/. Серию из 12 мультфильмов об известных земляках-сибиряках, включая писателя Михаила Щукина и архитектора Андрея Крячкова, планируется выпустить в Новосибирской области в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мультфильмы, созданные подростками от 12 до 16 лет, будут представлены на итоговом фестивале летом в Новосибирской областной молодежной библиотеке, сообщила ТАСС куратор проекта, сотрудник библиотеки Наталья Бычкова.

"Мультстудии, действующие на базе библиотек, проведут цикл познавательных историй, которые помогут ребятам пополнить знания о заслуженных земляках, чьими делами и свершениями славен наш регион, кто защищал и защищает сегодня рубежи нашей Родины. Творчески переработав полученные знания, молодые участники проекта на занятиях по мультипликационным технологиям создадут 12 уникальных краеведческих мультфильмов", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в настоящий момент в пяти мультстудиях, занятых в проекте, проходит обучение первый отбор подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Второй отбор запланирован в марте следующего года. Всего проектом планируется охватить 3,4 тыс. подростков. Некоторые творческие группы уже выбрали известных жителей региона, о которых будут создавать мультфильмы. Среди них - сибирский архитектор Андрей Крячков, оказавший большое влияние на современный облик Томска и Новосибирска, писатель Михаил Щукин, ставший автором романов из серии "Сибириада", советский летчик-ас Захар Сорокин, который во время войны продолжал летать на истребителе даже после того, как лишился ног. Также в своих мультфильмах дети расскажут о художнике и скульпторе Петре Мартыненко и биатлонисте, двукратном олимпийском чемпионе Викторе Маматове.

"Мы создаем мультфильмы в технике перекладки персонажей, которые изготовлены из бумаги, картона, пластилина. Создаются марионетки с подвижными частями. Если персонаж у нас говорит в ходе мультфильма, то изготавливается несколько вариантов с разной мимикой. Если персонаж будет двигать руками и ногами, значит конечности у него должны быть подвижными. Перемещаем, фотографируем. У нас есть специальные программы для анимации и монтажа. Ребенок задействован с самого начала с момента придумывания истории и раскадровки", - пояснила Бычкова, добавив, что продолжительность мультфильмов составит от двух до пяти минут.

После завершения работы над фильмами авторы проекта планируют организовать "Мульт-пробег", который охватит населенные пункты четырех районов Новосибирской области для знакомства с мультфильмами более широкой аудитории. Пробег закончится проведением Областного фестиваля мультфильмов "Мульт-галерея Славы Новосибирской области", где самые лучшие работы подростков получат призы от организаторов. Анимационные фильмы также будут выложены в открытый доступ на YouTube.