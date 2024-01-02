Красноярский театр запустит цикл концертов классической музыки для детей

Первое выступление посвятят произведениям Петра Чайковского

КРАСНОЯРСК, 2 января. /ТАСС/. Цикл просветительских концертов для детей о классической музыке впервые запустит Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"В январе Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского готовит премьеру детского цикла "Музыкальная шкатулка". Это просветительский и развлекательный цикл концертов, которые планируется проводить каждые два месяца, познакомит детей и взрослых с азами музыкальной культуры, с классической музыкой. Проект рассчитан на детей от 4 до 8 лет. Это будет веселое, иммерсивное (подразумевающее активное участие и вовлеченность аудитории) действо. Такой проект впервые реализуется в театре", - сказала Устюгова.

Первый концерт будет посвящен "Детскому альбому" Петра Чайковского. "Композитор создал этот цикл из 24 коротких несложных пьес для фортепиано в 1878 году, посвятив его своему шестилетнему племяннику Володе. Пьески рассказывали об эмоциях и впечатлениях, радостях и печалях детской жизни в XIX веке, какой ее знал Петр Ильич. Ребята послушают музыку, а также узнают много интересных фактов, будут петь, танцевать и даже помогать артистам играть на музыкальных инструментах", - пояснила режиссер и ведущая проекта Юлия Кулакова.

Программу для остальных концертов сейчас разрабатывают в театре. "Задача - детям рассказать просто и интересно о музыке, вовлечь их в этот волшебный мир", - пояснила Устюгова.

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского основан в 1978 году. Его сотрудники в том числе занимаются восстановлением забытых и утерянных оперных и балетных постановок. С 2014 года театр вернул на сцену восемь спектаклей, многие из которых не шли в России более 100 лет. Например, опера "Бесприданница" по пьесе Александра Островского, балет "Катарина, или Дочь разбойника" Цезаря Пуни.