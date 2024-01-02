Сбор российского кинопроката за 1 января превысил 600 млн рублей

Лидерами стали фильмы "Холоп-2" и "Бременские музыканты"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские фильмы, показ которых пришелся на новогодние праздники, заработали более 600 млн рублей по итогам 1 января. Лидерами стали вышедшие в этот день в прокат фильмы "Холоп-2" и "Бременские музыканты", сообщили ТАСС в пресс-службе киносети "Каро".

"Совокупно за первый день "новогодней битвы" российские релизы заработали более 600 млн рублей. Лидерами гонки ожидаемо стали комедия "Холоп-2" и семейный фильм "Бременские музыканты", - говорится в сообщении.

При этом "Холоп-2" превзошел по сборам прошлогоднего лидера проката - "Чебурашку". Сборы комедии Клима Шипенко за 1 января выше на 30%, чем были в этот день у "Чебурашки". "Холоп" собрал более 300 млн рублей, "Чебурашка" по итогам 1 января 2023 года заработал 225 млн рублей.

"После сборов "Чебурашки" эти новогодние праздники должны либо подтвердить случайность этого успеха, либо закрепить его. Итоги первого дня "новогодней битвы" задают тон ее исходу. При том, что традиционно первое января не является самым кассовым праздничным днем", - привели в пресс-службе слова президента сети кинотеатров "Каро" Ольги Зиняковой.

Там также уточнили, что общий заработок от фильмов прошлых лет на 1 января составил в 2020 году более 417 млн рублей, в 2021 году - более 277 млн, в 2022 году - более 317 млн, в 2023 году - более 350 млн. Первой российской картиной, которой удалось в первый день года перешагнуть отметку в 200 млн рублей, стала "Чебурашка" в 2023 году.