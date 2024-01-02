Аудиоверсия книги "Слово пацана" вышла в озвучке актеров сериала

В частности, Никита Кологривый прочитал авторский текст произведения

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Книга журналиста и писателя Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", которая легла в основу сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышла в аудиоверсии на книжных сервисах "Литрес" и "Букмейт". В озвучке книги приняли участие актеры сериала и сам Гараев, сообщили в пресс-службах обоих сервисов.

Так, Никита Кологривый прочитал авторский текст книги, а Лев Зулькарнаев - приведенные в книге фрагменты других исследований казанского феномена. Актриса Елизавета Базыкина озвучила свидетельниц расцвета подростковой преступности в Татарстане, а мастер озвучивания и чтец Кирилл Радциг - группировщиков, правозащитников и многочисленных очевидцев эпохи, чьи воспоминания составили основной костяк труда журналиста. Предисловие, эпилог и послесловие к книге зачитал сам автор книги - Гараев.

Книга "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" впервые была опубликована в 2020 году в издательстве Individuum. В ней рассказывается о "казанском феномене" - молодежных криминальных группировках, которые появились в городе в 70-80-е годы.

Ранее печатный тираж книги Гараева в России закончился из-за высокого спроса на фоне выхода сериала. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Картина повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Она вызвала общественный резонанс и стала самым обсуждаемым проектом нынешнего сезона.