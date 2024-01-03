Кассовые сборы фильма "Холоп-2" в России превысили 1 млрд рублей на третий день проката

Общие сборы по состоянию на 3 января составили 1 005 361 955 рублей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Кассовые сборы продолжения комедии "Холоп" режиссера Клима Шипенко превысили в России 1 млрд рублей на третий день проката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Общие сборы по состоянию на 3 января составили 1 005 361 955 рублей, указано на сайте ЕАИС.

Фильм вышел в российских кинотеатрах 1 января. В день премьеры, согласно данным ЕАИС, "Холоп-2" заработал 314,6 млн рублей, что стало новым рекордом для 1 января. В прошлом году общие сборы лидера российского кинопроката - фильма "Чебурашка" - также превысили 1 млрд рублей на третий день после выхода в кино, 3 января. При этом в первый день своего проката "Чебурашка" заработал более 225 млн рублей.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. В продолжении сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова.