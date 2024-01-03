Музей "Петергоф" в 2024 году откроет после реставрации Верхний сад и Китайский дворец

В планах учреждения культуры на 2024 год также возрождение музыкальных событий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" откроет в 2024 году после масштабной реставрации два знаковых объекта - Верхний сад, а также Китайский дворец в Ораниенбауме, который считается единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.

"В 2024 году из реставрационных событий очень важным для нас будет окончание реставрации Верхнего сада. У нас полностью откроется Китайский дворец после почти 15 лет реставрации - проведены сложнейшие работы и научные изыскания, очень много сил было потрачено. Наконец-то летом мы заканчиваем реставрацию уникального памятника XVIII века", - рассказал Ковриков.

Верхний сад, планировка которого была разработана лично Петром Великим, - объект культурного наследия федерального значения. Работы по восстановлению исторического облика Верхнего сада начались в 2020 году, до этого комплексная реставрация не проводилась здесь более 50 лет.

Реставрация интерьеров Китайского дворца, который в конце XVIII века являлся личной резиденцией Екатерины II, ведется поэтапно с 2009 года. С тех пор для публики постепенно открылись 13 залов из 17 (дворец закрывают на зимний период).

Музыкальные фестивали и регата на Балтике

В планах музея-заповедника на 2024 год - дальнейшее возрождение музыкальных событий в Петергофе, отметил гендиректор. "У нас состоялся фестиваль духовой музыки совместно с московским Музеем музыки, мы были одной из главных площадок этого фестиваля. У нас прошло несколько балетных вечеров, и мы будем развивать это направление и дальше. В Нижнем парке будут проходить балеты под открытым небом, - рассказал Ковриков. - Мы провели первый фестиваль Стравинского совместно с Мариинским театром - спасибо [худруку и гендиректору Мариинки] Валерию Абисаловичу [Гергиеву] за поддержку. В будущем году это будет уже более масштабное мероприятие: весь Ораниенбаум станет музыкальной площадкой".

Важным событием 2023 года, которое получит продолжение и развитие в 2024 году, Ковриков назвал проведение музейного морского похода "Россия на Балтике" из Петергофа в Калининград, символизирующего возрождение традиции парусных походов и регат по Балтийскому морю. Это совместный проект с Музеем Мирового океана. "Мы надеемся, что в этом году музейный морской поход станет музейной регатой. Мы связываем два музея, расположенных на Балтике. Это значимый смысловой мостик, это важно для нас", - сказал гендиректор.

В 2023 году музей-заповедник также продолжит работу в новых регионах России. В 2023 году Петергоф открыл три детских центра проекта "Музей рядом": два - в Луганской Народной Республике и один - в Запорожской области. На занятиях детям рассказывают о музейных профессиях, о главных музейных сокровищницах страны. "Мы открываем четвертый центр в марте. Музей-заповедник "Петергоф" уделяет этому очень серьезное внимание, - сказал Ковриков. - Мы постоянно получаем положительные отклики. На постоянной основе проходят занятия, детям это интересно".

О Верхнем саде и Китайском дворце

При Петре I Верхний сад Петергофа выполнял одновременно парадные и хозяйственные функции: в нем выращивали овощи и фрукты, пряные травы и лекарственные растения, а в прудах, служивших накопителями воды для фонтанов, разводили рыбу. Планировка сада площадью в 14 га почти не изменилась со времен Петра, но со второй половины XVIII века он приобрел облик регулярного парка. На его территории расположены пять прудов с фонтанами, плотина на канале Гольца, подземная водоподводящая система (коллекторы и трубопроводы), снабжающая водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка.

Китайский дворец, расположенный в Ораниенбауме (город Ломоносов) в глубине Верхнего парка, является частью дворцово-паркового комплекса "Собственная дача" - первой личной резиденции Екатерины II. Дворец был возведен в 1762-1768 годах по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди и получил свое название благодаря отделке интерьеров в китайском стиле, отразившей модные влияния того времени.

Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 60-х годов XVIII века. Несмотря на значительные изменения в планировке здания в XIX веке, дворец сохранил большую часть своего первоначального убранства.

О музее-заповеднике

Петергоф является самым посещаемым музеем России. Музей-заповедник "Петергоф" - это 33 музея, 414 га парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры - отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли, вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны.