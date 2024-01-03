Кассовые сборы якутского кино составили 100 млн рублей в 2023 году

Картины посмотрели более 300 тыс. человек

ТАСС, 3 января. Кассовые сборы фильмов, снятых в Якутии, в 2023 году составили 100 млн рублей. За пределами республики фильмы заработали около 10% от этой суммы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В прошедшем году на экраны вышло 10 премьерных картин. Кассовые сборы якутского кино впервые достигли 100 млн рублей. Лидерами кинопроката по кассовым сборам стали картины "Айта" - 26 млн рублей, "Лоокуут и Ньургусун" - порядка 22 млн рублей, "Харчы. Иэстэбил" - более 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Якутское кино посмотрели более 300 тыс. человек. Фильм "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой вошел в лонг-лист премии "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм". Картина получила специальный приз Международной организации тюркской культуры "Тюркской", "Бишкекского международного кинофестиваля", гран-при XV международного кинофестиваля "Северный характер", SIFFA UK - 2023 в Лондоне за лучшую игровую повесть в категории "Лучший полнометражный сценарий". Актер Александр Чичахов и оператор Семен Аманатов были признаны лучшими в своих профессиях.

Режиссер Эдуард Новиков с короткометражным фильмом "Макушка земли" получил специальный приз "За лучшее раскрытие Арктических образов" на VII Международном кинофестивале Arcticopen. Поддержку из бюджета республики в прошлом году получили семь кинопроектов на общую сумму 20 млн рублей.

В 2024 году ожидаются премьеры фильмов: с 14 февраля - "Меня зовут Любовь" режиссера Валентина Макарова, в марте - "Хапсыhыы" режиссера Эр Санаа Ох-Хотор, в апреле - "Спидстар" режиссера Степана Порядина и "Триумф" режиссера Михаила Лукачевского. Одним из событий Года детства в Якутии, объявленного главой республики Айсеном Николаевым, станет премьера анимационного сериала "Тойтой Боотур" на основе якутского героического эпоса Олонхо. Сериал из восьми серий планируют показать на детских интернет-площадках. В начале года выйдет 3D-мультфильм "Мунха".

В Якутии работают около 50 кинокомпаний и творческих коллективов, одной из крупнейших является кинокомпания Якутии - "Сахафильм", созданная в 1992 году. В республике в среднем за год выпускается 12 картин, с 2011 года было выпущено 100 кинолент, а сборы в прокате якутских фильмов постоянно растут: за пять лет с 2018 по 2022 годы рост сборов вырос с 21 млн рублей до 73 млн рублей. В соответствии с поручением главы республики с 2020 года ежегодно предусматривается до 80 млн рублей на развитие киноиндустрии.