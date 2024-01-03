Гости новгородского "Сказочного Новогодья" смогли найти Деда Мороза и "поймать" щуку

Они также смогли покататься в упряжке и побороться на валенках

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 января. /ТАСС/. Праздник "Сказочное Новогодье" прошел в новгородском музее деревянного зодчества в Витославлицах под Великим Новгородом. Гости праздника смогли совершить путешествие по сказочной деревне, а также встретиться с героями сказок и пройти их испытания: отгадать загадки Кикиморы, станцевать с "медведем", поймать щуку вместе с Емелей и отыскать Деда Мороза, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили сотрудники музея, несмотря на 30-градусные морозы, посетителей было как никогда много. С первых шагов гости погружались в сказочную атмосферу: всех встречал кот ученый, который предлагал отгадать загадки по сказкам Пушкина и давал сказочную карту, ориентируясь на которую, все желающие могли пройти квест по сказочным персонажам. Кроме того, участники праздника присоединились к театрализованным действам по мотивам русских народных сказок: для детей разыгрывался спектакль по мотивам сказки "Теремок", чуть в стороне от главной деревенской улицы на сцене разыгрывали "Волк и семеро козлят", а у конюшни участников праздника ждал Конек-Горбунок.

Возле церкви Рождества Богородицы расположился зимний лабиринт. Гости этнографическоого праздника смогли покататься в упряжке, а любители игр на льду поучаствовали в народной забаве под названием "Котел", а также поборолись на валенках.

"Новый год - одно из главных событий в крестьянской жизни. Этому празднику придавали особенное значение, так как именно предновогодний вечер и первый новогодний день являлись непосредственным переходным моментом из старого года в новый. По первому дню старались узнать о характере следующих дней и месяцев, об урожае, о судьбе своей и близких людей в предстоящем году", - пояснили ТАСС в пресс-службе музея, добавив, что чтобы обеспечить благополучие наступающего года, по традиции, ему следовало устроить радостную, приветливую встречу.

"Девушки махали платочками, ребятишки с визгом подбрасывали вверх шапки, и все кричали: "Приди, Новый год, с весельем и радостями и с большими богатствами!". После чего все поздравляли друг друга и желали каждому счастья и добра: "С Новым годом! Со всем родом! Чтоб здоровы были, много лет жили! Новый год пришел, старый угнал, себя показал! Ходи, народ, Солнышко встречать, Мороз прогонять!", - добавили музейщики.