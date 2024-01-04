Директор Уффици выразил надежду на скорое возобновление культурных связей с РФ

Айке Шмидт заявил, что это поможет вновь организовывать обмены выставками и проектами

РИМ, 4 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Директор Галереи Уффици Айке Шмидт надеется на восстановление сотрудничества в области культуры с Россией, чтобы вновь можно было организовывать обмены выставками и проектами. Одним из важнейших результатов своего восьмилетнего руководства флорентийским музеем он считает открытие новых залов, в том числе Музея русской иконы, который был представлен два года назад. Он включает произведения русской иконописи из коллекции Медичи, которая считается самой крупной и ценной за пределами России.

"Я очень горд тем, что мы открыли Музей русской иконы. Это произошло в очень особенный исторический момент, в нашем зале автопортретов есть работы и русских художников. Уффици сохраняет доступ и знакомит с великой русской культурой, даже если сейчас многие не могут себе это позволить, поскольку не путешествуют, а прямое сотрудничество с российскими музеями, совместные выставки невозможны. Будем надеяться, что скоро это закончится. Надеюсь, что отношения между нашими странами смогут вновь процветать, как это всегда было", - сказал Шмидт в интервью корреспонденту ТАСС.

Об итогах работы

Искусствовед и музейный менеджер подводит итоги своей работы в Уффици и переходит на должность директора другого музея - Каподимонте в Неаполе. Под его руководством в Уффици снова побит рекорд посещений - в 2023 году число посетителей превысило показатели 2019 года и вернулось к допандемийному уровню. Шмидт считает своей заслугой трансформацию залов, "что позволило внедрить новый исторический и хронологический нарратив, организовать экспозицию в более понятном ключе, а также установить взаимосвязь произведений и диалог изобразительного искусства с другими жанрами - музыкой, танцем, театром, кино, модой и современным искусством". Шмидт всегда отличался мастерством сочетать классику и современность. Вот и сейчас в залах Уффици, наряду с выставкой о журналах Италии начала ХХ века, пользующейся успехом у публики, выставлены древние античные статуи, а также открыта экспозиция, посвященная барду Паоло Конте, которая, по словам директора, передает "идею о том, что значит быть итальянцем". Сам он себя давно считает больше итальянцем, чем немцем, а недавно он им стал и по паспорту.

"Мы всегда старались в Уффици создать диалог между античным классическим искусством и современным. Это могут позволить себе только такие важные музеи, как Уффици, поскольку часто современное искусство выставляется отдельно, и это ведет к риску самоизоляции, при которой утрачивается преемственность времен, продолжение традиций, связь с историей и прошлым. Но мы даем возможность современным творцам вести диалог и интерпретировать в новом ключе великие произведения прошлого", - рассказал директор.

О планах

Флоренция остается его "родным городом", но и на новом месте работы в Неаполе он видит для себя новые горизонты, задачи и возможности. "Каподимонте, пожалуй, единственный другой итальянский музей, чья коллекция по богатству и разнообразию может сравниться с Уффици. Но он менее известен, чем Уффици, в этом и заключается вызов: открыть новое для себя и показать это другим", - говорит Шмидт.

По его мнению, каждый город имеет свой характер. "Неаполь намного больше Флоренции, но я давно и хорошо его знаю", - рассказал Шмидт. Он вспомнил, что еще в 2015 году, когда участвовал в конкурсе на должность директоров итальянских музеев, предлагал свою кандидатуру и в Уффици, и в Каподимонте. "В некотором смысле моя мечта сбылась дважды", - заключил он.