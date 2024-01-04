Фильм "Бременские музыканты" заработал 1 млрд рублей в российском прокате за четыре дня

В нем снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и другие

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Кассовые сборы семейного музыкального полнометражного фильма "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма достигли 1 млрд рублей за четыре дня в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Общие сборы по состоянию на 4 января составили 1 001 018 502 рублей, указано на сайте ЕАИС. "Бременские музыканты" стали вторым релизом 2024 года, преодолевшим отметку в 1 млрд рублей по сборам. Накануне этого показателя достигла комедия Клима Шипенко "Холоп-2", в настоящее время картина собрала в прокате 1 390 252 780 рублей. Оба фильма вышли в кинотеатрах 1 января, прокатчик - кинокомпания "Централ партнершип".

Полнометражные "Бременские музыканты" расширяют историю известного советского мультфильма. Зрители, в частности, увидят детство Трубадура. Главного героя "Бременских музыкантов" в фильме Нужного сыграл Тихон Жизневский. Также в картине снялись Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие.