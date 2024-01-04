Умерла режиссер Елена Демидова

Ей было 59 лет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Режиссер, сценарист Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы (Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова - прим. ТАСС)", - сообщила она.

Причина смерти не уточняется.

Елена Демидова окончила МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности "инженер", в 1997 получила образование историка в Воронежском государственном университете. Киношколу по специальности "режиссер" Демидова окончила в 2006 году. Являлась членом союза кинематографистов, а также членом Гильдии кинорежиссеров РФ и Гильдии неигрового кино. Сотрудничала с киностудией имени М. Горького, телеканалом "Культура", а также финским телеканалом YLE. Руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров в студии детских и юношеских фильмов имени Горького, мастерской для молодых документалистов на кинофестивале "Кинопроба".

Среди работ Демидовой такие картины, как "Алиса из страны чудес", "Прикосновение ветра", "Саша, Лена и железный дракон".