Ансамбль "Селенга" выступил с новогодними концертами для российских военных в ДНР

В Минобороны России отметили, что в основе концертной программы лежат советские песни из фильмов кинорежиссера Леонида Гайдая

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Военный ансамбль "Селенга" 36-й общевойсковой армии выступил с новогодними концертами перед военнослужащими группировки войск "Восток" в Донецкой Народной Республике в тыловой зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Основные задачи ансамбля - поздравить военнослужащих группировки войск "Восток" с Новым годом и Рождеством, передать им новогоднее настроение, поднять моральный и боевой дух, а также передать привет от родных и близких из пункта постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в основе концертной программы лежат советские песни из фильмов кинорежиссера Леонида Гайдая, которые ассоциируются у населения России с празднованием Нового года и Рождества.

"Военные артисты выступают на позициях различных подразделений войск, как вблизи линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Для безопасности проведения выступлений подготавливаются несколько площадок, решение о выборе места принимается непосредственно перед началом проведения концерта", - сообщили в министерстве.

Сводный военный ансамбль "Селенга" создали в 2020 году при общевойсковом объединении Восточного военного округа. Он состоит из военнослужащих оркестровых подразделений - вокалистов, профессиональных музыкантов, владеющих игрой на различных музыкальных инструментах. До начала СВО ансамбль "Селенга" неоднократно выступал для ветеранов Великой Отечественной войны, а также в поддержку российских врачей, которые боролись с ковидом. Группа "Селенга" была создана в Бурятии как первый в Восточном военном округе военный ансамбль, на его "вооружении" электронная барабанная установка, синтезатор, микрофоны, а также электро- и бас-гитары с усилителями.