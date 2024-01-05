Путин поручил кабмину сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры

Ответственным по этому вопросу назначили премьер-министра Михаила Мишустина

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы.

"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", - говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 15 марта.

Также Путин поручил Минкультуры и Минфину РФ оказать содействие Большому театру в проведении гастролей в Таиланде в 2024 году. "Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в организации и проведении в 2024 году гастролей в Королевстве Таиланд", - говорится в перечне поручений.

Доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 1 марта, ответственными назначены главы Минкультуры и Минфина РФ Ольга Любимова и Антон Силуанов.