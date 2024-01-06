В Петербурге откроется Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда"

Первый концерт "Русская Италия" пройдет в Большом зале Екатерининского собрания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда" открывается в Петербурге, где четыре года назад родился этот праздник. Его первый концерт "Русская Италия" пройдет в Большом зале Екатерининского собрания, сообщили в пресс-службе "Петербург-концерта".

"Фестивальный проект на этот раз посвящен взаимосвязям русской и итальянской музыки. Основное внимание будет уделено творчеству Антонио Вивальди, а также редко исполняемой опере "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова, которая прозвучит в день закрытия 14 января в Эрмитажном театре в одной программе с одноименной симфонической фантазией Петра Чайковского", - сказали в пресс-службе. Фестиваль, включающий музыку трех столетий, пройдет при организационном участии "Петербург-концерта" и поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Вифлеемская звезда" - масштабный музыкальный проект Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и его художественного руководителя народного артиста России Сергея Стадлера.

Творчеству Вивальди маэстро посвятит несколько программ. Так, 7 января в Гербовом зале Эрмитажа прозвучат его концерты для скрипки и симфонические фрагменты из опер "Фарначе" и "Баязет, или Тамерлан" и концерт "Зима" из цикла "Времена года". На следующий день программа "Вивальди" со скрипичными концертами и фрагментами из опер прозвучит в Мальтийской капелле.

Кульминацией программ, посвященных Вивальди, станет концерт 10 января Maestro di violino в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

В фестивальные вечера войдут также навеянные итальянской культурой произведения Михаила Глинки, Александра Глазунова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева.