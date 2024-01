Умерла актриса из фильма "Мэри Поппинс" Глинис Джонс

Ей было 100 лет

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Британская актриса театра и кино Глинис Джонс умерла на 101-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP).

"Сегодня печальный день для Голливуда, - приводит агентство слова менеджера актрисы. - Она последняя из последних среди старого Голливуда". По информации менеджера, смерть актрисы наступила от естественных причин.

Глинис Джонс снялась в таких работах, как "Мэри Поппинс" (Mary Poppins, 1964), "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984-1999), "Пока ты спал" (While You Were Sleeping, 1995). За роль в фильме "Бродяги" (The Sundowners, 1960) актриса была номинирована на премию "Оскар". В 1973 году Джонс стала лауреатом премии "Тони" за участие в мюзикле "Маленькая серенада".