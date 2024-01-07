Умер кинорежиссер Олег Рябоконь

Ему было 84 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Советский и российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ.

"Скончался он 6 января вечером, дома", - сказали в организации.

Олег Рябоконь родился в Ленинграде 24 сентября 1939 года. В 1961 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, в 1972 году - актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Режиссер известен по фильму "Али-Баба и сорок разбойников", в котором снялись Олег Табаков, Сергей Юрский, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. Среди его работ - музыкальный телефильм "Один за всех!" с Николаем Караченцовым в главной роли, а также "Перегон", "Физики", "Шаги императора", телеспектакль "Эзоп" и другие.