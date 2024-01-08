8 января, 02:35

Роберт Дауни - младший получил "Золотой глобус" как лучший актер второго плана

Роберт Дауни - младший. Photo by Jordan Strauss/ Invision/ AP
Роберт Дауни - младший
© Photo by Jordan Strauss/ Invision/ AP

Награды артиста удостоили за роль в фильме "Оппенгеймер"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американский актер Роберт Дауни - младший был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023). Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.​​​

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"Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные" (The Holdovers, 2023).

В свою очередь австралийская актриса Элизабет Дебики получила награду как лучшая актриса второго плана сериала за роль принцессы Дианы в "Короне" (The Crown, 2016-2023).

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января. 

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