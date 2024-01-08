"Анатомия падения" получила кинопремию "Золотой глобус"

Картине присудили награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Картина "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023) получила кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Фильм также был удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий - награду получили режиссер фильма Жюстин Трие и сценарист Артур Арари.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.