Нолан получил "Золотой глобус" за "Оппенгеймера"

Картина также номинирована в категории "Лучший драматический фильм"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Режиссер биографической драмы "Оппенгеймер" (Oppenheimer) Кристофер Нолан был удостоен кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший режиссер". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

"Оппенгеймер" также номинирован в категории "Лучший драматический фильм".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.