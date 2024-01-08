Киллиан Мерфи получил премию "Золотой глобус" как лучший актер

Артиста удостоили награды за роль в фильме "Оппенгеймер"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023). Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Картина также номинирована в категории "Лучший драматический фильм".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.