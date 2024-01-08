Эмма Стоун получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные"

Для актрисы это уже восьмая номинация на премию Ассоциации иностранных журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Эмма Стоун была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "Золотой глобус" в карьере.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.