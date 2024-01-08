Билли Айлиш получила "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби"

Речь о песне "What Was I Made For?"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Билли Айлиш была удостоена премии "Золотой глобус" за песню к фильму "Барби". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Лучшим саундтреком стала песня Айлиш "What Was I Made For?".

Премию "Лучший анимационный фильм" получила работа японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.