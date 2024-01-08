Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические и прокатные достижения"

Картина также борется за награду как лучшая комедия или мюзикл

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Картина "Барби" (Barbie, 2023) получила кинопремию "Золотой глобус" в категории "Кинематографические и прокатные достижения". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

"Барби" также борется за "Золотой глобус" как лучшая комедия или мюзикл.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.