"Наследники" получили "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

В категории "Лучший телесериал (мюзикл или комедия)" премии была удостоена картина "Медведь"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Сериал "Наследники" (Succession, 2018-2023) получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Актеры этого сериала получили кинопремии сразу в трех номинациях, Киран Калкин - в категории "Лучший актер в драматическом сериале", Мэттью Макфэдиен - "Лучший актер второго плана в мини-сериале", Сара Снук - "Лучшая актриса в драматическом сериале".

В категории "Лучший телесериал (мюзикл или комедия)" премии была удостоена картина "Медведь". Награду в номинации "Лучший телефильм, сериал или мини-сериал" получила работа "Грызня".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.