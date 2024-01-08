Фильм "Бедные-несчастные" удостоен "Золотого глобуса"

Картина получила награду в категории "Лучшая комедия или мюзикл"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Картина "Бедные-несчастные" (Poor things, 2023) Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли получила кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Фильм конкурировал с кинолентами "Барби "(Barbie), "Air: Большой прыжок" (Air) Бена Аффлека о компании Nike, "Май декабрь" (May December) Тодда Хейнса, "Американское чтиво" (American Fiction) Корда Джефферсона и "Оставленные" (The Holdovers) Александра Пэйна.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.