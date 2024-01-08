"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм"

Картина о создателе атомной бомбы поборолась за награду с кинолентами "Анатомия падения", "Маэстро", "Прошлые жизни" и "Зона интересов"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) получила кинопремию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм. Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Картина о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере поборолась за награду с кинолентами "Анатомия падения" (Anatomy of a Fall) Жюстин Трие, "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) Мартина Скорсезе, "Маэстро" (Maestro) Брэдли Купера, "Прошлые жизни" (Past Lives) Селин Сон, "Зона интересов" (The Zone of interest) Джонатана Глейзера.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.