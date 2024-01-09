Сборы в кинопрокате в России в праздники составили рекордные 5,7 млрд рублей

Отечественные фильмы собрали почти 5,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Кассовые сборы в российском кинопрокате в период с 1 по 8 января установили новый рекорд, составив 5,7 млрд рублей. 96% кассы, или 5,5 млрд рублей принесла продажа билетов на российские фильмы, свидетельствуют предварительные подсчеты ТАСС, основанные на данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Так, совокупные кассовые сборы за восемь праздничных дней в России составили 5 683 784 264 рублей. Отечественные фильмы собрали в прокате рекордные 5 470 795 798 рублей, обеспечив 96% посещаемости кинотеатров в новогодние праздники, следует из подсчетов.

В период новогодних праздников в прошлом году совокупные кассовые сборы составили 4,4 млрд рублей, достигнув в денежном выражении допандемийного показателя (в новогодние праздники 2020 и 2019 годов совокупные кассовые сборы составляли в среднем 4,2 млрд рублей). Отечественные фильмы собрали тогда в новогоднем прокате 4,2 млрд рублей, что стало рекордным.

Лидером "новогодней битвы" 2024 года стало продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории российского проката - комедии "Холоп" режиссера Клима Шипенко. Общие сборы картины составляют 2 653 886 108 рублей, указано на сайте ЕАИС. Фильм вышел в российских кинотеатрах 1 января. В день премьеры, согласно данным ЕАИС, "Холоп-2" заработал более 315 млн рублей, что стало новым рекордом для 1 января. Второе место у семейного музыкального полнометражного фильма "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Общие сборы картины, которая также вышла в прокат 1 января, составили 1 967 964 300 рублей.

На третьей строчке оказался российский мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" от киностудии "Мельница". Лента вышла в прокат до праздников, 28 декабря 2023 года, и заработала 768 788 293 рублей.