Башмет назвал отмену русской культуры на Западе обнищанием

Народный артист СССР отметил, что Россия, в свою очередь, не перестает играть Фридерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Народный артист СССР альтист и дирижер Юрий Башмет в интервью ТАСС назвал обнищанием притеснение русской культуры в западных странах. По его словам, те, кто отменяют Петра Чайковского, не видят себя в общеисторическом аспекте.

"Отмена русской культуры - это обнищание. У кого-то по незнанию, у кого-то по злости, а кто-то предает самого себя. Не понимают, что они временщики, не видят себя в общеисторическом аспекте. Что значит отменить Чайковского? Чайковский - один из самых ярких композиторов, сумевших сформулировать понятия любви, страдания, найти для них шикарную форму. Чайковский искал мелодии, гармонии и добился в романтической симфонии такой вершины, которой никто не добился", - сказал Башмет.

По его словам, Чайковского отменяют не те, кто "так понимает и любит музыку", а "политиканы, которым просто надо было все русское отменять".

Музыкант отметил, что Россия, в свою очередь, не перестает играть Фридерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена. "Мы-то не зависим от этого. Шопен - про душу человека, про любовь, про страдания, про радости, про эти человеческие категории, как и тот же Бетховен, Чайковский", - добавил дирижер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что "агрессивная волна" Запада, направленная на отмену российской культуры, скоро спадет и на нее не нужно ориентироваться.