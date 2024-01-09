9 января, 04:40

Башмет сообщил, что его зарубежные гастроли не отменяют, а "тихо переносят"

Народный артист СССР считает, что "история повторяется": в советские времена уже были сложности в отношениях с США

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Народный артист СССР альтист и дирижер Юрий Башмет заявил в интервью ТАСС, что Германия, Италия, США, Франция и Япония не отменяют запланированные концерты с его участием, а "тихо переносят".

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"Я вам только страны могу назвать. Япония, Германия, Италия, Франция молчат, но ждут США. Они сейчас тихо, подпольно переносят то, что было запланировано. Но ничего не отменяется", - сказал Башмет.

По словам музыканта, "история повторяется": в советские времена уже были сложности в отношениях с США. "В это время были подписаны отдельные контракты с нашими легендарными музыкантами: Эмилем Гилельсом, Давидом Ойстрахом, Леонидом Коганом, Владимиром Спиваковым, Виктором Третьяковым", - отметил он.

В 2022 году руководство миланского театра "Ла Скала" отказалось от сотрудничества с российским дирижером Валерием Гергиевым, от которого предварительно потребовало публично осудить СВО на Украине. Временно прекращалось сотрудничество итальянского театра и с певицей Анной Нетребко. Зал "Карнеги-холл" в Нью-Йорке отменил выступления дирижера, а также участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 25 февраля 2022 года. Как позднее пояснил ТАСС сам пианист, такое решение было принято совместно площадкой и музыкантами на фоне текущей международной обстановки. 

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