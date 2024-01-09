Башмет заявил, что спектакль по Лескову станет премьерой на Зимнем фестивале искусств

В пресс-службе "Русского концертного агентства" отметили, что постановка "Соборяне. Картины русской жизни" режиссера Полины Агуреевой является совместным проектом с Драматическим театром им. Гоголя

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" по роману Николая Лескова в постановке актрисы театра и кино, режиссера Полины Агуреевой станет премьерой в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС артистический директор фестиваля, Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

"Моя установка - всегда на фестивалях должна быть премьера. Вот такой премьерой будет спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" по [Николаю] Лескову. В какой-то репетиции, в паузе, Полина Агуреева мне сказала, что есть такой потрясающий рассказ у Лескова. И мы начали искать материал, что с этим можно сделать", - рассказал Башмет.

В пресс-службе "Русского концертного агентства" (РКН) сообщили, что спектакль в постановке Агуреевой является совместным проектом с Драматическим театром им. Гоголя, и состоится на сцене этого театра 5 февраля.

"В главных ролях выступят артисты Театра имени Гоголя Полина Агуреева, Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Наталья Егорова, Варвара Насонова и другие. Композитор - Валерий Воронов. Полноценным участником спектакля также станет камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Башмета", - добавили в РКН.

V Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Москве с 10 января по 10 февраля. В этом году фестиваль охватит 18 концертных вечеров на шести концертных, театральных и музейных площадках города. ТАСС является официальным информационным партнером фестиваля.