В РФ почти 15 млн человек посетили кинотеатры в новогодние праздники

Кассовые сборы составили рекордные 5,8 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Кинотеатры России в период с 1 по 8 января посетили 14,8 млн человек, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"В новогодние праздники в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек. Кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 млрд и составили рекордные 5,8 млрд рублей", - написала она в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что традиционно среди лидеров проката фильмы, снятые при поддержке Фонда кино. Победителем "новогодней битвы" 2024 года стало продолжение комедии Клима Шипенко "Холоп". Фильм посмотрели 6,5 млн зрителей, его сборы в праздники составили 2,6 млрд рублей. Второе место у музыкальной сказки Алексея Нужного "Бременские музыканты". Полнометражный фильм по мотивам одноименного мультфильма уже увидели 5,1 млн зрителей, сборы составили 1,96 млрд рублей. Замыкает топ-3 анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли", который в праздники посмотрели 1,8 млн зрителей, кассовые сборы - 614 млн рублей.

Как ранее подсчитал ТАСС, основываясь на открытых данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино, на отечественные фильмы пришлось 96% от общего бокс-офиса в новогодние праздники.