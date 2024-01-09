В Красноярском крае отреставрируют деревянную церковь в византийском стиле конца XIX века

Работы планируют провести в 2024-2025 годах

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Деревянную церковь конца XIX века отреставрируют в Уярском районе Красноярского края до конца 2025 года, сообщает правительство региона.

"Ольгинская церковь в Уярском районе Красноярского края будет отреставрирована. Разработана проектная документация. Необходимые средства выделены по краевой госпрограмме "Развитие культуры и туризма", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС настоятель Ольгинской церкви иеромонах Иларион, реставрация должна начаться уже в 2024 году. "Церковь впервые будет капитально отреставрирована. Будут заменены полы, отремонтированы стены и основные укрепления здания. В планах приобретение утвари. Сейчас церковь официально не действует", - пояснил настоятель.

В службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края сообщили, что реставрация церкви продлится до конца 2025 года. На проектные работы по реставрации церкви было выделено около 4,5 млн рублей.

Старинный деревянный храм расположен в село Ольгино Уярского района, в 100 км от Красноярска. Здание деревянной церкви в византийском стиле было построено в 1897-1899 годах, во время прокладки Средне-Сибирского участка Великой Сибирской железной дороги. В 2005 году церковь признали объектом культурного наследия регионального значения.