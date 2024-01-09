В Липецкой области на музыкальном Моцарт-фесте впервые покажут оперу "Свадьба Фигаро"

Показ состоится 25 января

ТАСС, 9 января. Артисты липецкой государственной филармонии и студенты оперного театра-студии имени Ю. Сперанского Российской академии музыки имени Гнесиных впервые дадут в Липецке оперу Моцарта "Свадьба Фигаро". Ее представят на музыкальном фестивале Моцарт-фест, который откроется в регионе 25 января, сообщила ТАСС пресс-секретарь липецкой филармонии Юлия Кондратьева.

"Впервые на Моцарт-фесте состоятся пять концертов, из них два - концерты симфонического оркестра липецкой филармонии. Впервые в Липецке будет поставлена полусценическая версия оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта. Для этого приедут студенты оперного театра-студии имени Юрия Сперанского Российской академии музыки имени Гнесиных. А 27 января в день рождения Моцарта прозвучат "Пражская симфония" и концерт №23 для фортепиано с оркестром с солистом Владимиром Сушковым", - сказала она.

Кондратьева уточнила, что "Свадьбу Фигаро" покажут в зале "Унион" 25 января, ее исполнят молодые оперные певцы и симфонический оркестр филармонии.

Фестиваль продлится по 31 января. Моцарт-фест проходит в Липецке с 2022 года. Фестиваль приурочен ко дню рождения Вольфганга Амадея Моцарта (27 января 1756 года), включит концерты, педагогический мастер-класс, показ в виртуальном концертном зале оперы "Волшебная флейта".

Пресс-секретарь отметила, что в феврале в рамках Российских филармонических сезонов симфонический оркестр липецкой филармонии под управлением главного дирижера Михаила Мясникова с государственной академической хоровой капеллой А. А. Юрлова представит кантату "Кармина Бурана" Карла Орфа.

Липецкая филармония ведет историю с 1957 года, когда в городе было создано концертно-эстрадное бюро, в котором не было штатных артистов. На основе этого бюро появилась областная филармония, в которой в свое время гастролировали народный артист СССР Марк Бернес, джаз-оркестр под управлением Олега Лундстрема и другие.