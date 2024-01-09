Умер российский писатель Марк Харитонов

Ему было 86 лет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский писатель, переводчик, обладатель премии "Русский Букер" Марк Харитонов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил сын писателя Алексей Харитонов в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах. Вы читайте", - сообщил он.

Причина смерти не уточняется.

Харитонов родился в 1937 году в Житомире. В 1960 окончил Московский педагогический институт им. Ленина. Автор повестей "Прохор Меньшутин", "Провинциальная философия", а также романов "Два Ивана", "Возвращение ниоткуда" и других. Первый лауреат премии "Русский Букер" за роман "Линия судьбы, или Сундучок Милашевича".