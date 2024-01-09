Реставраторы восстановили фундамент башни Бакан храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже

Согласно сообщению Национального управления по защите достопримечательностей и управлению ангкорского региона, восстановлено 292 поврежденных камня

БАНГКОК, 9 января. /ТАСС/. Реставраторы завершили восстановительные работы на юго-восточной части фундамента древней башни Бакан в храмовом комплексе Ангкор-Ват. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на сообщение Национального управления по защите достопримечательностей и управлению ангкорского региона (APSARA).

"Наша команда уже восстановила 292 поврежденных камня и вернула их на прежние места", - сообщил представитель APSARA Кхам Мони. По его словам, "ожидается, что после завершения реставрации башня Бакан станет основным местом посещения туристов".

В археологическом парке Ангкор-Ват площадью 401 кв. км насчитывается свыше 90 древних храмов, построенных с IX по XIII век. Храмовый комплекс изначально задумывался как земное воплощение небесной обители бога Вишну.