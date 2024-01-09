Японский режиссер поставит спектакль в Театре наций в Москве

Мотои Миура выбрал для исполнения ролей 13 актеров, среди которых Сергей Епишев, Олег Савцов, Александра Ревенко, Кирилл Быркин и Эва Мильграм

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Государственный театр наций готовится представить спектакль "Друзья" в постановке японского режиссера Мотои Миура, премьерные показы пройдут 10 и 11 февраля на малой сцене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра наций.

"Режиссер Мотои Миура широко известен за пределами Японии прежде всего постановками чеховских пьес. Спектакли руководимого им театра "Читэн" в Киото "Чайка", "Вишневый сад", "Дядя Ваня" и "Три сестры" гастролировали в России", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что "Друзья" - это вторая работа режиссера Мотои Миура на русском языке. Первой была "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского в БДТ имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. "Для постановки в Театре наций Мотои Миура выбрал пьесу "Друзья" драматурга и прозаика Кобо Абэ - одного из лидеров послевоенного японского авангарда, автора романа "Женщина в песках", - рассказали в пресс-службе. - Комедия "Друзья" написана в духе западноевропейского театра абсурда. В основе ее сюжета лежит странная ситуация: в квартире молодого мужчины внезапно поселяется целое семейство из восьми человек. Прикрываясь самыми добрыми намерениями, они проникают во все сферы его жизни - начинают распоряжаться квартирой, зарплатой, личными отношениями, а после и физической свободой".

"Я выбрал пьесу Кобо Абэ "Друзья", потому что под столь добрым названием скрывается злая история, которая обличает несовершенство современного общества и бессилие человека, столкнувшегося лицом к лицу с ситуациями, когда к тебе без стука входят "друзья", отбирающие наши силы, эмоции и, в конце концов, жизнь. Наш спектакль о том, как быстро современное общество может лишить человека собственной идентичности, убить в нем веру в себя", - привели в пресс-службе Театра наций слова Мотои Миура, добавив, что, по выражению постановщика, ему важно было показать, что эта история универсальна - она могла произойти в какой угодно стране.

Вместе с режиссером над постановкой работают композитор Кейсуке Кувата, художник-сценограф и художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили, художник по свету Александр Сиваев.

В кастинге спектакля "Друзья" принимали участие 150 артистов. Режиссер выбрал для исполнения ролей 13 актеров, среди которых Сергей Епишев, Олег Савцов, Александра Ревенко, Кирилл Быркин и Эва Мильграм.